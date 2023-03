¿A qué se dedica hoy la actriz Margarita Galvis, quien interpretó a Lili en ‘Padres e hijos’?

La actriz Margarita Galvis, recordada por su papel de Lili en ‘Padres e hijos’, volvió a aparecer frente a las cámaras y contó un poco de su historia actual.



Durante una corta entrevista, Margarita Galvis confesó que la reconocen y siempre la recuerdan por "Lili, la gordita de ‘Padres e hijos’", lo cual "es superespecial", pues "ese personaje duró al aire como siete años”.

El nostálgico recuerdo fue captado por el programa ‘Lo sé todo’, en el que también dio detalles de lo que se encuentra haciendo actualmente, ahora detrás de cámaras.



Según Margarita Galvis, montó su “propia productora" y ahí trabaja "para los diferentes canales de televisión. Es fundamentalmente con lo que me gano la papita”.

La recordada actriz también confesó que disfruta escribiendo y ha vendido algunos de sus proyectos. Además, en redes sociales es muy activa y allí está en constante comunicación con sus seguidores.

"La vida me ha cambiado maravillosamente. Esto no quiere decir que no viva momentos no tan placenteros, difíciles a veces de entender. Pero creo que independiente de estar viviendo en esta ciudad tan mágica, hoy soy feliz , porque tomé la decisión de serlo, dejando atrás todo aquello que no me dejaba avanzar y me permitía conectarme conmigo misma", contó hace algunos días en su Instagram.

‘Padres e hijos’

La telenovela ‘Padres e hijos’ ha sido una de las producciones más icónicas y exitosas de Colombia. Emitida por primera vez en 1991, la serie tuvo una duración de más de 16 años, lo que la convierte en una de las más largas de la historia.

Uno de los aspectos más destacados de la serie fue su elenco de actores de primera categoría, que incluía a figuras como Ana Victoria Beltrán, conocida como Daniela Franco; Luis Eduardo Motoa, quien hacía de Carlos Alberto Franco, y Luz Stella Luengas, interpretando a Ana María Franco. La aparición de Lina Tejeiro, como Sammy, también es altamente recordada.

La serie también tuvo un gran impacto en la cultura popular de Colombia y de otros países de América Latina. Sus personajes y tramas se convirtieron en temas de conversación en la calle y la serie se convirtió en un fenómeno que trascendió la pantalla.

‘Padres e hijos’ fue un programa que marcó una época en la televisión colombiana y se convirtió en un referente para otras producciones en el país y en América Latina. Su legado perdura en la memoria colectiva de los espectadores y sigue siendo una de las series más queridas y recordadas de la historia de la televisión.