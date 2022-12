En medio de las grabaciones de Yo Me Llamo, la presentadora sacó unos minutos para deleitar a fanáticos con sus sensuales movimientos.

Con más de tres millones de seguidores, Jessica Cediel es una de las famosas colombianas más populares en redes sociales. Su video ‘champeteando’ tiene más de medio millón de reproducciones.

Jessica Cediel (@jessicacedielnet) • Instagram photos and videos Jessica Cediel celebra por estos días el éxito de Yo Me Llamo, programa más visto actualmente en la televisión colombiana.

Pese a su triunfante regreso al país todavía no es claro si volverá a Estados Unidos o comenzará nuevos proyectos.