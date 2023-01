A Santiago Alarcón le preguntaron si su esposa, la actriz Cecilia Navia, lo mantiene y así respondió

El actor antioqueño de 43 años Santiago Alarcón se sinceró con sus seguidores a través de redes sociales, luego de que uno de estos lo abordara sobre la cuestión económica que maneja con su esposa, la también actriz Cecilia Navia.

Por medio de la dinámica de historias en la plataforma de Instagram, a Santiago Alarcón le preguntaron “¿Es verdad que Chichila te mantiene?”, a lo que el intérprete no guardó silencio.

“Esta pregunta me gusta, porque la gente la hace pensando que me puede ofender y no”, puntualizó Santiago Alarcón.

Asimismo, el actor aclaró que, desde el inicio de la relación amorosa con la actriz, ambos como pareja llegaron a un acuerdo.

“Chichila y yo, desde que nos casamos, hicimos un acuerdo en el que nuestra prioridad iba a ser la familia. Uno de los dos tenía que irse a trabajar y el otro se quedaba en casa. Así que, ante la pregunta, Chichila me mantiene y me ha mantenido muchas veces y eso no está mal”, concluyó.

La respuesta de Santiago Alarcón generó ciertas opiniones por parte de los internautas, quienes dejaron mensajes como “Cuidar a la familia es un trabajo”, “Habrá ocasiones en las que uno es el soporte del otro” y “Creo que esto se llama trabajo en equipo”.