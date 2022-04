A ‘The Suso’s show’ llega una nueva era que incluye una "doble de Yésica Yuyeimi"

Suso ‘el Paspi’, más “paspi” de todos, está que no se cambia por nadie. Su programa de entrevistas tendrá un cambio radical.

“No, es que yo no les puedo contar todo, pero, bueno, vamos a tener tecnología, una pantalla que jum, acá hay una pantalla que está apagada, allá la vamos a tener prendida todo el tiempo, jajaja. Es espectacular, todos dirán ‘¡nooooooooo!’”, comentó Suso.

Y una sección de la que ya, todos hablan.

“Va a empezar el reality que se llama ‘Buscando a Yésica Yuyeimi’, Caracol va a entregar 20 millones de pesos a la ganadora del doble, no es la original porque la original está en mi casa”, explicó.

Y agregó: “¿Para qué busco a otra Yésica Yuyeimi? Es que la Yésica Yuyeimi original me dice que a ella no le gusta salir en medios, que no le gustan las redes, no le gusta nada, entonces, me dijo ‘consígame un reemplazo que yo la pueda verificar’”.

En ‘The Suso’s show’ habrá nuevos segmentos que lo harán morir de la risa.

“Vamos a tener una sección que se llama ‘El diccionario’, vamos a tener otra que se llama ‘La fotocopia’, otra que se llama ‘Directo al corazón’, digamos que este es un The Suso’s show, como dicen los millennials, superpro”, anotó ‘el Paspi’.

Tantas novedades se podrán disfrutar desde este domingo, 3 de abril de 2022, a las 6:00 p. m. por el Canal Caracol.

