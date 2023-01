“A usted le falta de actuación”: tremendo agarrón entre Amparo Grisales y Jessi Uribe

El look del imitador de Andrés Cepeda desató una fuerte discusión entre los jurados de Yo Me Llamo.

El concursante interpretó ‘El carpintero de amor’ y, aunque vocalmente recibió varios comentarios positivos, su apariencia fue tema de discusión.

Publicidad

“Yo no veo a Cepeda en lo físico (…) para mí la parte física es clave porque estamos buscando al doble perfecto”, aseguró Amparo Grisales, quien hizo varias críticas al imitador.

“Sería muy triste que abandonaras la competencia por el look, tienes que preocuparte por eso”, dijo César Escola.

Justo cuando intervino Jessi Uribe comenzó el tire y afloje:

Amparo Grisales: Me aburrí de verte así, no veo a Andrés.

Publicidad

Jessi Uribe: Es cuestión de gustos porque a mí, la verdad, sí me gusta verlo. Sin demeritar lo de la imagen, el look; la cantada de Cepeda es una cosa increíblemente difícil y usted lo ha hecho superbién.

Aunque intentó contraargumentar, luego Amparo le dijo: “No voy a pelear con usted, mijito”.

Publicidad

Entonces, Jessi respondió: “No estoy peleando, estoy hablando de lo que vi yo”. Y la discusión volvió:

Amparo Grisales: ¿Tú ves a Cepeda físicamente?

Jessi Uribe: Sí.

Amparo Grisales: No mijito, es que a usted le falta de actuación. De actriz, usted sí no me va a quitar mi lugar aquí.

Publicidad

El tire y afloje siguió hasta que Escola intervino.