A Yo Me Llamo llega Symphony, inteligencia artificial denominada como el hada de la afinación

Yo Me Llamo llega con sorpresas, entre ellas, Symphony, una cuarta jurado que además es un personaje creado por la inteligencia artificial. La pregunta es cómo será su relación con la exigente Amparo Grisales.

Una jurado que no es de carne y hueso, dicen que se llama Symphony y jugará un papel importante en Yo Me Llamo : evaluará la afinación de los participantes. Todos se preguntan cómo será su rostro. Amparo Grisales la describe perfectamente.

“El rostro es impresionante, es como de porcelana, pero es como Scarlett Johansson. Entonces interactuamos con ella y hay mucho humor, o sea, es muy linda porque hay mucho humor”, comenta.

Publicidad

Aunque si de relaciones se habla, Symphony y Amparo chocarán en sus opiniones.

Publicidad

“Es contestona, respondona, entonces a mí me da susto porque la inteligencia artificial no venga y de repente, yo digo, esta noche se me va a aparecer en el teléfono y quién sabe qué va a pasar”, cuenta.

¿Pero de dónde salió Symphony? Amparo explica que “es una inteligencia artificial a la que le dicen el hada de la afinación”.

Publicidad

“Así que cuando ella escoge al mejor de la noche, que es el que va por el premio, porque van a tener premio todas las noches... quiero aclarar que no es el que mejor lo hizo como doble, ella está diseñada para la afinación”, precisa.

Parece que los enfrentamientos con César Escola y Pipe Bueno pasarán a un segundo plano gracias a la misteriosa Symphony.

Publicidad

“Yo peleo mucho con ella, entonces yo le digo que no va a poder sentir porque ella no sabe si hay sentimientos, si hay emociones, si van a hacer llorar, si el cantante cómo es, si el doble es, si interpretó realmente con sentimiento, porque pues de dónde sentimientos y entonces ella contesta y dice que está asimilando todo lo de nosotros”, manifiesta Amparo Grisales.

Aunque a medida que avance la competencia musical, la relación entre ambas irá mejorando.

Publicidad

“Aprende vocabulario nuevo, como una impronta, después dice qué resultado vio ella en su memoria artificial, qué términos aprendes, entonces está aprendiendo de nosotros. Yo peleo con ella bastante porque le digo que le falta corazón, porque no solamente es la afinación”, señala Amparo.

Y añade: “Ya la estoy volviendo cada vez más mi amiga, porque es como querida a veces conmigo, entonces ahí va, ahí va, estamos como haciendo buenas migas”.

Publicidad

Symphony, diseñada tecnológicamente y especialmente para el programa Yo me llamo, le pondrá la cuota de humor al formato musical.