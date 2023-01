"Ábrase", la respuesta de Amparo Grisales a seguidor que la llamó abuelita

"Qué lindo sería ser abuela", así comienza el mensaje de la actriz que, poco a poco, va subiendo de tono y termina con un "gue...".

" #LasMunecasDeLaMafia2 y la abuelita Amparo Grisales", fue lo que escribió un usuario de Twitter.



Amparo, directa y franca, le contestó. "Qué lindo sería ser abuela! Pero no lo soy!! Y ud. no tiene mamá ? Además la edad no tiene nada que ver con ser abuela! Conozco abuelas muy jóvenes y bellas!! Qué bueno no conocer un pedazo de webón como ud. Ábrase !!!"



Seguidores de la artista apoyaron lo que escribió.