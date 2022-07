Abucheos y el nombre de Shakira, lo que Piqué oyó durante juego del Barcelona contra Real Madrid

Videos y memes llenaron las redes sociales tras los abucheos que Gerard Piqué recibió cada vez que tocaba el balón durante el amistoso del Barcelona contra el Real Madrid en Las Vegas, Estados Unidos. El motivo, la presunta infidelidad del jugador a su expareja Shakira.

El público no perdona los cachos de Piqué a Shakira



Gerard Piqué tocaba el balón y era abucheado por todo el público que asistió a estadio en Las Vegas para ver el partido entre Barcelona FC y Real Madrid



"Shakira, Shakira, Shakira", gritaban en apoyo a la cantante colombiana pic.twitter.com/AsMv19skVE — Gabriel Ramos (@periodistagabo) July 24, 2022

Aunque el equipo catalán venció 1-0 al merengue en el estadio Allegiant Stadium, los chiflidos contra Piqué fueron los protagonistas del juego.

Publicidad

El futbolista Jordi Alba habló sobre los abucheos que recibió su compañero cuando tocaba el balón durante el partido. "Bueno, no sé a qué se deben esos pitos. Sí que es verdad que lo hemos escuchado, pero a él tampoco creo que le preocupen mucho, o sea que...", ironizó con una sonrisa.

"Ya lo conocemos. Es de admirar, cero presión que tiene a la hora de jugar. Creo que le motiva mucho más que le piten a que no que le aplaudan. Ya lleva mucho tiempo viendo estos pitidos o abucheos, pero, repito, no creo que le quite el sueño", cerró.



Los comentarios y memes no se hicieron esperar en las redes sociales por el apoyo que los fanáticos le brindaron a Shakira al abuchear a Piqué.

El Allegiant Stadium de Las Vegas fue testigo del abucheo hacia Gerard Piqué cada vez que tocaba el balón, también se gritaba el nombre de Shakira cada instante hasta que salió el futbolista de la cancha, el estadio tiene una capacidad de 65 Mil personas. #BarcelonavsRealMadrid pic.twitter.com/oFJw7cfu6H — Juan Diego Correa (@Jdieegocorrea) July 24, 2022

Publicidad