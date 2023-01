Acordeonero de Adolfo Pacheco lo recuerda con nostalgia: "Se fue mi compañero de luchas"

“No quiero solemnidades, tampoco que me carguen luto. Que suenen los acordeones y gaitas para el difunto”. Con esta letra de la canción ‘El hombre del espejo’, el maestro Adolfo Pacheco pidió que fuera su despedida.



Así lo confirmó Ramón Vargas, acordeonero de Adolfo Pacheco en los últimos 10 años.

“El maestro hace una relación que dice: ‘Si me muero crémenme, y si estoy vivo quiéranme que soy un man de buena fe, y se me muero no me guarden luto, sino que lleven la gaita y acordeón’”, comentó Ramón.

Y aunque tocar ‘La hamaca grande’ sin la compañía de Adolfo Pacheco lo llena de nostalgia, Ramón contiene las lágrimas y prefiere rendirle homenaje al juglar como mejor podría ser.

“Se nos fue un gran amigo, un gran maestro, se fue el compadre de mi padre, se fue mi compañero de luchas, acabamos de hacer una producción el año pasado”, expresó.



Adolfo Pacheco grabó su último disco con grandes amigos

En los últimos meses el maestro logró grabar con varios amigos 15 canciones, cuyas letras abordan las leyes que pretenden acabar con las peleas de gallos, la pobreza y otras realidades.

“Cuando García Márquez lo escuchó cantar ‘El profesor’ y lo escuchó cantar ‘El viejo Miguel’, él le dijo: ‘Maestro, usted esas canciones las compuso con dolor, con tristeza. Así escribí yo ‘Cien años de soledad’, porque el dolor es fecundo’. Entonces, el maestro, en cuatro o cinco párrafos de cuatro letras que hace ahí, explica todo eso. Pero muy bonita quedó esa canción”, concluyó Ramón.

La producción, que tendrá tres canciones nuevas, aún no tiene nombre, pero lo que sí pidió el maestro fue que se estrenara al mismo tiempo con el libro de su autobiografía, que también está próximo a su lanzamiento.



El juglar de San Jacinto falleció durante la madrugada de este sábado 28 de enero en la Clínica Norte de Barranquilla, lugar en el que estaba internado tras un accidente de tránsito sufrido el pasado 19 de enero.