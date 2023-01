Acorralado por las críticas, J Balvin pide perdón a sus seguidores en redes sociales

Un comentario en una foto de Justin Bieber desató la polémica entre el antioqueño y sus fans. Sin embargo, no es la primera vez.

El chaparrón sorprendió a J Balvin el 24 de abril cuando publicó una fotografía en la que aparece en compañía de Tyga, un rapero norteamericano, y el cuestionado Chris Brown, expareja de Rihanna.

En ese momento, los seguidores criticaron al exitoso cantante urbano colombiano por fotografiarse junto a Brown, que fue condenado por la justicia estadounidense por golpear a Rihanna y ha sido acusado de abuso sexual, además de haberse visto envuelto en otros escándalos.

Foto de J Balvin desata ola de críticas de sus seguidores A pesar de eso, J Balvin guardó silencio. Pero el viernes el paisa estalló tras una serie de críticas en las redes sociales. La primera en suscitarse ocurrió cuando él escribió que “la pobreza es mental”.

Algunos de sus seguidores señalaron al artista de desconocer las causas de la pobreza y este no dudo en responder.

Pero solo un día después un torrencial de comentarios le cayó tras una publicación suya en una fotografía del canadiense Justin Bieber.

Resulta que Bieber ‘posteó’ en su cuenta de Instagram una imagen en la que dice que Chris Brown es el resultado de una combinación entre Michael Jackson y el rapero 2Pac.

En la foto, J Balvin escribió “100”, lo que desencadenó la discusión. El comentario del colombiano alcanza los 6 mil ‘me gusta’ y tiene más de 4480 respuestas.

“Aweobonao, yo te amaba”, le escribió una de sus seguidoras.

“No apoyes a una persona que optó por ejercer la violencia física ante alguien. Eso no es un error, José. El respeto que se "merece" este mie*** lo perdió cuando le partió la cara a una mujer. Que se quede tranquilo Justin, cuando se muera lo van a seguir recordando por la mie*** que hizo”, escribió otra usuario en Instagram.

Al ver lo que su publicación desató, J Balvin no vio otro camino que pedir perdón.

“Puse 100 en la foto donde Justin Bieber habla de Chris Brown como una leyenda dentro del entretenimiento, no soy nadie para juzgar su vida personal , no soy adivino para conocer qué pasó NO acepto ninguna violencia contra nadie pero SÍ aprecio el talento. Y a los que ofendí pues que me disculpen o me perdonen por que cada quien ve lo que quiere ver y yo solo vi su talento no su vida personal, fácil es juzgar detrás de la pantalla pero igual mi mente está en equilibrio y sé que lo que quería decir y viene una canción también”, respondió el colombiano.

“Por más que explique igual no me van a entender, entonces SÍ LA CAGUÉ!! Perdón a todos quienes ofendí y la gente que me canceló de sus vidas. Jose”, añadió J Balvin.

Por más que explique igual no me van a entender, entonces SI LA CAGUE!! Perdón a todos quienes ofendí y la gente que me canceló de sus vidas. Jose — J BALVIN (@JBALVIN) May 5, 2019

A pesar de esto, en Colombia lidera este domingo las tendencias en Twitter, acompañado en el ranking por Rihanna y Chris Brown.