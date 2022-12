Actor Andrés Felipe Martínez ahora se gana la vida en una empresa de envíos, en EE. UU.

El actor Andrés Felipe Martínez, recordado por personajes como Malcolm Ríos en ‘Pasión de Gavilanes’ y otros papeles en producciones como ‘La Cacica’ y ‘Padres e hijos’, dejó la actuación para ganarse la vida en Estados Unidos, país al que migró hace cerca de un año.

Así lo contó en entrevista con el programa La Red del Canal Caracol, el cual señaló que debido a su situación económica entre 2020 y 2021, Andrés Felipe Martínez, de 60 años, decidió vender sus pertenencias y buscar otras oportunidades en el exterior.

“Decidí tomar como un riesgo y decidí venir a darles aquí a los Estados Unidos la oportunidad a mis hijos de tener un futuro. Yo vine acá, primero a radicarme, a quedarme legalmente, y ya tengo seguridad social, tengo permiso de trabajo, yo conseguí una abogada para buscar la visa de talento o habilidades especiales. Tengo 40 años de experiencia”, contó.

Desde su llegada a ese país nada ha sido fácil, pero actualmente trabaja en una empresa de envíos. A su llegada a Miami hizo de todo para subsistir, incluso asear casas.

“A veces cuando voy manejando en mi carro, camino a casa, yo digo: ‘¿qué estoy haciendo aquí? Esto es como estar en el planeta Marte, estar en la Luna. Yo me devuelvo’. La falta de mis hijos es una cosa atroz. Y hay momento, de verdad, de crisis muy profundas, pero bueno, lo importante es luchar por mis hijos. Yo esto lo estoy haciendo por mis hijos. Seguramente, si no tuviera a mis hijos, estaría en Colombia”, manifestó.

La motivación para salir adelante, dice Andrés Felipe Martínez, son sus hijos y asegura que “aquí me tienen que sacar arrastrado para devolverme para Colombia”.

“Aquí se sufre mucho, las condiciones son muy difíciles, pero hay una gran diferencia: mientras en Colombia haciendo un trabajo, por ejemplo, como el que yo hacía el año pasado, no me daba para comer, aquí sí. No solamente me da para comer, para mandarles plata a mis hijos, sino también para ahorrar”, señaló.

Sin embargo, ha tenido la oportunidad de hacer teatro en ocasiones y ha escrito algunos guiones, pero también ha vivido momentos muy difíciles.

“Me tocó dormir en el suelo a veces… La verdad hubo situaciones dramáticas, lo que pasa es que yo soy muy fuerte y tengo gran fuerza de voluntad”, aseguró.

Andrés Felipe Martínez estuvo casado 11 años con la también actriz Nataly López. La pareja se separó en 2020.

Vea aquí la entrevista completa: