Actor Andrés Parra confirma que se divorció de su esposa: “Fue como un planazo al pecho”

El actor colombiano Andrés Parra no está pasando por los mejores momentos, pues hace unos días confirmó que se separó de su ahora exesposa Diana Cáliz, indicando que llevaban un tiempo atravesando una crisis matrimonial.

Fue durante el lanzamiento del podcast de su colega Santiago Alarcón, llamado 'Meterse al Rancho', en el que Andrés Parra, quien fue invitado, confirmó los rumores acerca de su separación.

“Me divorcié este año, es una primicia para este podcast. Eso fue como un planazo al pecho, ahí entré en un proceso de mirar hacia dentro. Empezó a salir un montón de cosas que había que sanar”, declaró el intérprete de ‘Escobar: el patrón del mal’.

No obstante, Parra sí enfatizó en que él y su expareja intentaron salvar su matrimonio yendo a terapia, pero al final concluyeron que lo mejor era separase.

“Había ido a terapia de pareja, psicólogo. Hacía falta esa saturación. Cuando me reventé, dije: ‘Qué hay que hacer, qué es lo que hay que buscar,” agregó el actor.

Pese a que las razones del divorcio no son claras, Andrés Parra sí aceptó que ya mucha gente estaba sospechando sobre esta crisis de pareja; sin embargo, prefirió no decir nada.

“Era obvio en mi Instagram. Ahí se sospecha. Me parece medio ñero eso de salir con un post a contar. No hubo una publicación oficial, hoy lo hacemos oficial. Tuve la tentación porque ya automatizamos que todo lo que hacemos va para la red que uno usa. Me detuve y dije por qué tan ñero, dejemos así, se sabrá de alguna forma”, indicó.

Andrés Parra y Diana Cáliz se casaron a las orillas del mar en Cartagena en el 2014, tras dos años de noviazgo. Tienen un hijo en común.

Entre otros temas de los que habló Parra en el podcast de Santiago Alarcón estuvieron su infancia y los momentos difíciles que vivió en esa época, pues aseguró que le hacían bullying porque sufría de sobrepeso.

"Yo de pequeño creí que (mi infancia) había sido buena, pero cuando crecí me di cuenta que no. A mí nadie me estaba esperando. Una infancia muy jodida en cuanto a no encontrar un sitio. Yo sentía que yo le estorbaba a todo el mundo”, señaló.

Precisamente, sobre su peso, el actor reveló que llegó a pesar más de 120 kilos y al ganar el papel protagónico para ‘Escobar: el patrón del mal’ le pidieron que bajara 16 kilos.

