Actor de doblaje, que le dio vida con su voz a Gohan y Bugs Bunny, fue asesinado

Luis Alfonso Mendoza, de 55 años, falleció junto a su esposa y un familiar el sábado en la noche en México, al parecer en medio de un tiroteo.

El actor era recordado por prestarle su voz a grandes personajes de la televisión, como Gohan en Dragon Ball Z, Bugs Bunny en Looney Tunes, o Sheldon Cooper en The Big Bang Theory.

También caracterizó a Daniel San en Karate Kid, Carlton Banks, el primo de Will Smith en El Príncipe del Rap, el conde Pátula y Joey en Friends, entre otros.

Colegas de Luis Alfonso Mendoza, como Mario C Castañeda -que hace la voz de Gokú-, lamentaron su repentina muerte.

Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso... Que alguien me lo explique...! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años... Ayer fue un día triste...

— Mario C Castañeda P. (@ccp_mario) March 1, 2020