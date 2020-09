Actor de El Águila Descalza celebra 69 años de vida y dedica emotivo mensaje a su esposa

Carlos Mario Aguirre, el actor del Águila Descalza, dedicó un emotivo mensaje a su esposa, Cristina Toro, y a sus seguidores, a propósito de su cumpleaños.

A través de redes sociales ha recibido miles de mensajes de admiración y afecto por su vida, trayectoria artística y entrega por el teatro nacional.

“Muchas gracias a todos los que me han enviado felicitaciones en este día que para mí es muy especial, es el día de mi cumpleaños, estoy cumpliendo 69 años. Pero esto que soy ahora no hubiera sido posible sin que yo hubiera estado al lado de Cristina, sin Cristina no hubiera sido nada y sin ustedes pior”, expresó el actor en un video difundido en redes sociales.

¡Muchas gracias a todos! pic.twitter.com/y2sxAeaioa — El Águila Descalza (@elaguiladescalz) September 21, 2020

Reconocidas figuras como el cantante Juanes, el humorista Lokillo y el chef Juan Manuel Barrientos aprovecharon la fecha para destacar el talento de Carlos Mario.

El antioqueño, es reconocido a nivel nacional e internacional por exitosas obras como ‘País paisa’, ‘Va la madre’, ‘Trapitos al sol’, ‘Mañana le pago’, ‘La puntica no más’ y ‘Bandeja paisa’.

Además, Carlos Mario inmortalizó algunas frases como: “Espíritu Santo, ilumíname marica” y tiene el secreto para ‘desentiesar’ los pandequesos.