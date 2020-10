Actor Giovanni Suárez, Benito en ‘Pasión de Gavilanes’, tiene coronavirus

El actor Giovanni Suárez, quien encarna a Benito Santos en la telenovela 'Pasión de Gavilanes', dio positivo para COVID-19 y permanece en la Clínica de La Sabana, de Bogotá, donde será trasladado a la unidad de cuidados intensivos.

El ‘insoportable’, quien solo piensa en comer y esperar la herencia de su familia, pasa por estos días sus capítulos más divertidos en la historia.

Sin embargo, en la vida real, no ocurre lo mismo con Giovanni Suárez. El actor resultó positivo para coronavirus y su estado de salud se ha complicado.

“Estoy muy enfermo, di positivo para COVID y no estoy saturando nada, en estos momentos me van a meter a la UCI, quedo totalmente incomunicado”, explicó el artista en su perfil de Instagram.

El actor lleva varios días hospitalizado en la Clínica de La Sabana de Bogotá. Su situación es de riesgo porque tiene sobrepeso.

Publicidad

“Yo se los pido por favor, a mis fans, a mis amigos, a los que me quieren, que por favor me pongan en sus cadenas de oración, para que el señor me saque de esta, por favor. Se les quiere mucho. Un abrazo y Dios los bendiga”, dijo Suárez.

Giovanni es casado y tiene tres hijos. Tras el éxito de ‘Pasión de Gavilanes’ se radicó en Venezuela , país de donde regresó hace meses tras librar una difícil batalla contra la enfermedad de uno de sus hijos y la lucha por salvarle la vida.

El actor vuelve a enfrentar una difícil prueba de la que muy seguramente saldrá victorioso.