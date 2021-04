“Así estamos por acá, con una sensación rara, con miedo, pero despacio y con buena letra”, señaló la esposa del actor Jairo Camargo, de ‘Pedro, el Escamoso’ , al revelar que está aislado en su casa tras salir positivo para coronavirus COVID-19.

Con conmovedoras imágenes, la también actriz Patricia Tamayo les contó a sus seguidores en Instagram lo difíciles que han sido los últimos días en su casa.

“Me asomo y lo miro, no puedo evitarlo. Ha sido duro saber que él es positivo, pero más difícil no poder abrazarlo, ni pasarle alguito que necesite o ver una película juntos. Durísimo que no me pueda dar los “buenos días”, con besitos en mi espalda, como cada mañana desde hace muchas mañanas”, escribió Tamayo.

Sin embargo, agregó que Jairo Camargo, recordado por su papel de Alirio Alberto Perafán Rocha en ‘Pedro, el Escamoso’, no ha tenido síntomas fuertes tras el diagnóstico.

“No tiene síntomas fuertes y espero que siga así, aunque cada vez q digo la palabra “espero” pienso que no debo esperar nada”, enfatizó.

Patricia Tamayo, quien interpreta a Cecilia Faciolince en la película colombiana ‘El olvido que seremos’ , también contó cómo es ahora su día a día.

“Tengo un cambuche en la biblioteca, que será mi cuarto durante unos días, y a Tulifuli, que es un conejo rosado y delicioso para abrazar cuando Jairo no está. Él me lo regaló cuando me fui para Medellín a rodar ‘El olvido que seremos ’. Así estamos por acá, con una sensación rara, con miedo, pero despacio y con buena letra, como dice mi papá. Aquí les muestro a mi amor desde el quicio (marco) de la puerta y mi cambuche”, puntualizó.