Actor mexicano Andrés García sufrió fuerte caída: “Estoy cerca de mi final”

El legendario actor mexicano Andrés García, quien protagonizo novelas como ‘El cuerpo del deseo’ y ‘El privilegio de amar’, vive momentos difíciles debido a sus problemas de salud. En las últimas horas reveló que sufrió una fuerte caída en su casa de Acapulco, por la que tuvo que ser hospitalizado y recibió seis puntos de sutura.

Él mismo dio a conocer, con un video en sus redes sociales, su fuerte caída y que “se acerca su final”.

“Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevo mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”, indicó el actor en sus redes.

Sus palabras, por supuesto, generaron preocupación no solo en México sino entre sus seguidores de todo el continente.

Andrés García había revelado a un medio de comunicación hace unos meses su complicado estado de salud: “Estoy en la recta final de mi vida, considerando los años y achaques que tengo. Trato de sobrevivirlos. Tengo fibromialgia y osteoartritis, que me provocan dolores terribles, pero no me quiero quejar; los sobrellevo como puedo y mejor disfruto”, dijo.

A otro medio que lo llamó para indagar por su salud le contó otros detalles: “He perdido el oído, casi no oigo", lamentó, "me empecé a sentir mal, muy débil. Ya tenía como una semana con unos dolores en los hombros, en los nudillos y en los omoplatos".

Andrés García admitió que ya no ha querido ir más al hospital porque está "harto", pero no sabe a qué se debió su caída. Cree que pudo ser uno de los ansiolíticos que le recetaron recientemente.

El actor protagonizó más de cien producciones entre novelas, obras de teatro y películas. Su última aparición fue en 2009 y se había retirado completamente de la actuación por sus quebrantos de salud.

Andrés García ha hablado abiertamente de su muerte, y ha pedido que sea cremado y sus cenizas enterradas en la playa de su casa en Acapulco, junto a las de su padre. Incluso ya tiene un testamento en el que incluyó a su esposa, su hermana, sus hijos y la madre de estos.