Actor que interpreta a ‘Río’ tiene preocupados a sus seguidores por este video que publicó

“No voy a entrar en detalle de qué es lo que me pasa, porque ni yo mismo lo sé”, manifestó Miguel Herrán, del elenco de La Casa de Papel.

Desde un sencillo “fuerza” hasta versículos de la biblia le han llegado al actor, que recientemente publicó un video donde se le ve triste y llorando, sin dar explicaciones de lo que ocurre.

La escena ha conmovido a los seguidores de Herrán, protagonista de la serie española cuya tercera temporada se estrena el 19 de julio en Netflix. El mensaje que emitió, aunque no dice mucho, es preocupante:

“Podría subir mil fotos chulísimas que he ido recopilando para alimentar esta máquina de mentir que es Instagram. Podría inflar mi ego y llenar mi vacío con ‘likes’, ¡pero hoy no! Hoy he decidido regalaros una parte sincera de mí. No voy a entrar en detalle de qué es lo que me pasa, porque ni yo mismo lo sé. Pero esto de aquí soy yo. Sin filtros, sin edulcorante y sin mentiras”.



Quienes lo siguen le han enviado mensajes de alivio y hasta le recomiendan buscar ayuda profesional.

El video tiene más de dos millones y medio de reproducciones,