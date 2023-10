Actriz Alejandra Villafañe inició tratamiento contra el cáncer: "Aquí seguimos"

La lucha contra el cáncer es un duro proceso que toca a cualquier puerta, este año llegó a la vida de la actriz y exreina de belleza Alejandra Villafañe. En el mes de julio, tras el diagnóstico, fue sometida a una cirugía y recientemente inició su tratamiento con quimioterapia.



La famosa colombiana ha compartido en sus redes sociales cada avance en su proceso de lucha contra el cáncer agresivo que le diagnosticaron hace algunos meses. El más reciente fue su primera quimioterapia, acompañada de su novio Raúl Ocampo, quien también es un reconocido actor.

"Mi primera quimioterapia. En medio de tanta incertidumbre, ponerle buena cara y recibirla con amor fue mi opción", escribió Villafañe en su video, asegurando también que desde el mes de julio ha enfrentado "la prueba más retadora y devastadora, es una transacción muy cara".

Alejandra Villafañe señaló que el proceso, aunque empezó hace algunos meses, todavía es largo, por lo que seguirá refugiándose en el cariño de quienes la rodean. "Aquí seguimos, los que me han cuidado me llenan de esa tranquilidad y buena energía y de ese amor infinito de Dios que me levanta. Los amo a todos".



En los comentarios de su publicación, otros famosos reaccionaron con mensajes de ánimo y fuerza para su recuperación. Algunos de las celebridades que le comentaron fueron Maleja Restrepo, Carlos Torres, Majida Issa, Marcela Mar y el mismo Raúl Ocampo, su novio.

"Te abrazo muy fuerte", "Qué valentía la tuya, Aleja", “abrazo milagroso y sanador. Te queremos, Ale”, “Eres tan grande Ale. ¡Tú puedes con esto y mucho más! Cosas grandes y poderosas vienen para ti”, fueron algunos de los mensajes a la famosa.

La actriz de 34 años, que es recordada por hacer parte de la serie 'Siempre bruja', de Netflix y Caracol Televisión, señaló en las redes sociales tras conocer el dictamen médico que "me diagnosticaron con esta palabrita que no nos gusta pronunciar y nos da un poco de susto, siento que he vivido mil años en dos meses”.



A lo largo de todo el proceso, los seguidores de Alejandra Villafañe han destacado el acompañamiento de su pareja Raúl Ocampo. Como ambos son figuras públicas en la televisión colombiana, su vida amorosa no ha estado alejada de los reflectores.

El actor de 31 años aparece en todos los videos que Villafañe ha publicado desde el hospital, siempre a su lado en la batalla. Ocampo es recordado por su participación en la telenovela 'Tarde lo conocí' y en la serie de Netflix 'Narcos'.