Actriz casi pierde una pierna mientras realizaba una expedición nocturna

La actriz Ashley Judd se encontraba en una expedición nocturna en la selva del Congo cuando sufrió un accidente en el que se vio gravemente comprometida una pierna.

Judd, que ha participado en cintas como Divergente y Doble Traición, estaba en África en medio de una investigación sobre una especie de primates en peligro de extinción.

“Había un árbol caído en el camino que no vi”, le contó a Nicholas Kristof, periodista de New York Times, en una entrevista vía Instagram.

La estadounidense se encontraba en una zona alejada y lo que vino después del incidente fue aún más doloroso.

"Lo que siguió fueron 55 horas increíblemente desgarradoras. Primero cinco horas de estar acostada en el suelo del bosque... mordiendo un palo, aullando como un animal salvaje. Sabiendo que ese era el comienzo de muchas más horas", narró.

Luego, le inmovilizaron la pierna y en una hamaca, cargada por varios nativos, atravesaron colinas y un río durante una hora. Posteriormente, fue trasportada en moto a una cabaña que estaba a unas 6 horas, allí pasó la noche.

"Tuve que sujetar físicamente la parte superior de mi tibia rota", señaló sobre el viaje en motocicleta.

Tras varias horas en dos aviones llegó a un hospital en Sudáfrica para ser operada.

"Estamos hablando no solo de la falta de electricidad, si no de la falta de una simple pastilla para aliviar el dolor cuando te has roto una pierna en cuatro sitios y tienes daño en los nervios", relató.

En medio de la que será una extensa recuperación compartió en sus redes sociales imágenes de los difíciles momentos.

Agradeciendo a los congoleños por sus cuidados, también recalcó que su caso es apenas un historia de las cientos que se viven en esta zona de “extrema pobreza sin acceso a atención médica, medicamentos para el dolor, cualquier tipo de servicio u opciones”.