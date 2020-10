“Pensé que me iban a matar”: actriz reveló que fue víctima de secuestro express en México

La actriz Aylín Mujica reveló que fue víctima de un secuestro express en Ciudad de México luego de tomar un taxi para dirigirse al aeropuerto.

Según comentó la cubana en el programa Suelta la Sopa , luego de que el transporte que había solicitado para ir al aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no llegara salió a la calle a tomar un taxi para no perder su vuelo, pero esta decisión la llevó a ser protagonista de una aterradora experiencia.

(Vea también: ¡En las malas, mucho más! Alquilaron grúa para llevar un mensaje a una amiga con cáncer )

"Me fui a la calle por el nervio de no llegar al aeropuerto y caminé por una zona cerca de Polanco. Camino como dos cuadras y tomo un taxi que veo en la calle", comentó Aylín Mujica.

Una vez se subió al vehículo, señaló, “el señor se volteó, me uso una navaja entre las piernas y me dijo: 'no te quiero hacer daño. No te voy a hacer nada, simplemente necesito dinero, perdí mi trabajo y necesito dinero, necesito que me ayudes”.

De acuerdo con el relato, ante el pedido del hombre, asustada le entregó el poco dinero que tenía en efectivo, pero la respuesta fue negativa.

Publicidad

"Me dijo: 'Eso no me sirve para nada, ¿dónde están tus tarjetas? Entonces me llevó primero a un cajero automático para sacar dinero. En ese cajero, pues nada más dio una cantidad y me quitó el monedero, me siguió revisando las tarjetas y me llevó a otro cajero. Le di el dinero que pude", aseguró.

Aylín Mujica recordó también que varios años atrás había sufrido una situación similar, pero en esa ocasión se tiró del carro en movimiento sin pensarlo. Sin embargo, el pasado domingo se llenó de miedo y solo pudo encomendarse a Dios porque temía por su integridad.

“Siempre tuve el miedo de que me pasara algo y que iba a ser el último día de mi vida. Creo que ha sido el momento más desagradable en toda mi vida”, dijo con voz entrecortada.