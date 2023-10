Actriz colombiana descubrió que su novio era gay justo antes de casarse: "Buscan mujer para taparse"

La actriz colombiana Marcela Posada se sinceró con sus seguidores y habló sobre las malas experiencias que ha tenido a la hora de buscar el amor, razón por la que lleva más de 10 años soltera.



En entrevista con el programa Lo sé todo del Canal 1, Marcela confesó que teme enamorarse. “Ay, toda la vida, toda la vida me ha dado miedo. Y cuando me ha dado por hacer caso y enamorarme, me ha ido como mal, regular, remal. Entonces, dejé así. Así me quedé, solita, pero feliz”, expresó.

En una de sus anécdotas, la actriz colombiana relató que estuvo a punto de casarse con un hombre. Sin embargo, mientras planeaba su boda se dio cuenta de que su prometido la engañaba con otro sujeto.

Posada prefirió no dar el nombre de su expareja, pero sí enfatizó en que su relación con él ha sido de las más largas que ha tenido. "Esta persona viajaba mucho, pero después me di cuenta de que en cada ciudad tenía una novia", afirmó al medio citado.

Luego de hacerle un seguimiento en sus redes sociales, la actriz colombiana se encontró con que su prometido mantenía relaciones homosexuales: “Es complicado, porque a veces hay personas que son gay, pero buscan una pareja, una mujer como para taparse y no mostrar su sexualidad”.

“Gracias a Dios me di cuenta de las cosas que pasaron y no me casé”, concluyó la actriz colombiana.



Otras actrices colombianas

En otras noticias, la famosa actriz y presentadora Kathy Sáenz está siendo extrañada en la televisión colombiana desde hace algún tiempo, pues su más reciente trabajo fue en la producción de Caracol Televisión 'La gloria de Lucho' , en 2019. Actualmente, la exreina reveló en qué se encuentra enfocada y si estaría interesada en regresar a la actuación.

Sáenz, de 51 años, contó recientemente en un diálogo con la Revista Vea los motivos que la alejaron de las cámaras. Según Kathy, su trabajo tiene muchas cosas positivas, pero ella sentía que por cumplir con su labor estaba sacrificando algo aún más importante como lo es la salud.

"Sentía que la actuación es un trabajo que no tiene tanta calidad de vida. De hecho, es un trabajo en el que uno se desgasta demasiado en su salud, en su parte emocional, en su parte física, y pues ya eran muchos años", detalló la famosa Kathy Sáenz en la revista.

Según la famosa, en ese momento empezó a pensar en otras maneras de generar ingresos y mantener un estilo de vida saludable que le permitiera, además, disfrutar junto a su esposo, el también actor Sebastián Martínez. Con esto en mente, la pareja de famosos creó un emprendimiento de aceites naturales y otros productos.