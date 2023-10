Actriz de cine para adultos teme por su vida tras agresiones de parte de su expareja

Laura Perea, actriz de cine para adultos, de nacionalidad argentina, teme por su vida, ya que su exnovio, identificado como Lucas, ha venido hostigándola en repetidas oportunidades.

La mujer de 29 años lo denunció, esta vez, por un ataque que sufrió a la salida del gimnasio, pues este hombre habría llegado con una piedra a agredirla. El entrenador personal de la víctima la defendió.

En entrevista con Todo Noticias , la actriz de cine para adultos advirtió que las agresiones por parte de este sujeto comenzaron desde el año 2022. En diciembre del 2021, empezaron a salir, pero, un mes después, el agresor presentó su verdadera faceta.

"Yo lo conocí hace como quince años a través de redes sociales. Nos hicimos pareja en diciembre de 2021 y, cuando empezamos, la relación era muy tóxica", aclaró Perea.



Para esta actriz de cine para adultos, el asunto tuvo que hacerlo mediático porque "la justicia no actúa si no es de esta manera". Denuncia que hasta ahora, después de un un año y medio, la Fiscalía envió el caso a la oficina de violencia de género.

La víctima expresa que, estando con protección por parte de la Policía, el sujeto incumplió la medida y así fue como se produjo el incidente a la salida del gimnasio.

El primer aviso que Lucas le dio a Laura Perea fue cuando ella lo acompañó a él a solicitar la visa para viajar a los Estados Unidos. No se pudo hacer el trámite porque este hombre tenía una denuncia por violencia de género que habría interpuesto su exnovia. Sin embargo, el repetía que las acusaciones eran mentirosas.

A pesar de lo ocurrido, la actriz de cine para adultos se fue para Reino Unido acompañada por este hombre, ya que tenía que filmar contenidos sexuales y trabajar como estríper en Londres.

“Toda esa etapa la recuerdo con mucha violencia verbal. Me insultaba, me decía que era una p#$% de mi#$%&, que seguro estaba con otro. Me repetía constantemente que me iba a matar a mí y a cualquier otro que estuviese conmigo”, aseguró.



A tal punto llegó la violencia ejercida de Lucas contra Laura, que ella tuvo que mudarse a un hotel porque los dueños de las casas donde de hospedaba se quejaban contantemente de los gritos y los golpes. Sin embargo, asegura Perea, este hombre siempre la encontraba.

Laura se dio cuenta que este hombre tenía guardada la ubicación de su teléfono en el celular de él y por eso siempre daba con su paradero. Las persecuciones constantes se convirtieron en un problema para la actriz, por lo que decidió devolverse a la Argentina.

La actriz de cine para adultos señaló que “lo metieron preso en Londres y tenía libertad preventiva, a la espera del juicio".

"Pero yo después levanté la denuncia y él no fue preso”, apuntó en el diálogo con TN.

Sin embargo, cuando regresó a su su país, continuaron los hostigamientos y Laura lo denunció, así que la justicia le puso una orden de alejamiento.



Pero, hace dos semanas, este sujeto volvió a la vida de Laura.

“Estuve ocho meses en Asia trabajando y regresé hace un mes. Durante ese tiempo no me escribió ni nada, por más que lo tengo bloqueado de todos lados. Cuando llegué a la Argentina volvió a acosarme”, sostuvo.

Luego de varios insultos que ha recibido por redes sociales, la actriz dice que le sorprende la poca empatía de las personas en torno a su caso. "Me decían que me lo merecía por ser así", contó.

Por último, Laura expresó lo siguiente: “Personas en común, mujeres en muchos de los casos, apoyándolo a él. Echándome la culpa y atacándome por mis cirugías. Yo sé que son cirugías extremas, pero yo quise hacérmelas y me gustan. Mientras que eso suceda, lo que diga el resto no me afecta. Solo pido que él no me haga más nada”.