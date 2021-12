Actriz de El juego del calamar preocupa a sus seguidores por su aspecto físico

Hoyeon Jung, actriz que interpreta a Kang Sae-byeok en la serie de Netflix El juego del calamar , se hizo viral en redes sociales tras compartir una fotografía en la que pone en tela de juicio su estado de salud, puesto que en la imagen se le ve muy delgada.

La publicación despertó una ola de comentarios por parte de sus seguidores. Hay quienes preguntan si se encuentra enferma y otros simplemente defienden a la modelo de las críticas de varios internautas.

Instagram @hoooooyeony

“Te amaba en El juego del calamar ❤️ Creo que eres una actriz y un humano increíble. No quiero parecer negativa en absoluto, solo quiero decir que verte con el vestido negro me preocupó un poco. Sé que así es para las modelos obtener un cierto estándar de peso. Pero asegúrate de comer bien, trabajar con un dietista recomendado y asegurarte de que tu salud física y mental estén bien y con energía a través de la comida”, dijo una fanática de Hoyeon Jung.

“Te estás volviendo más y más delgada 😕 espero que estés feliz y te mantengas bien con tu salud general”, escribió otro.

“Eres realmente hermosa, pero me preocupé por la foto del vestido negro ¿Estás bien o estás comiendo bien? Cuídate, tú y tu salud son lo primero”, comentó otro.

"Eres hermosa como eres, no necesitas hacer nada o cambiar algo en ti misma para complacer a la sociedad", añadió otro seguidor de la actriz de El juego del calamar.

Publicidad

Por otro lado, durante una entrevista con The Hollywood Reporter, Hoyeon Jung expresó que había perdido peso tras el éxito de El juego del calamar.

"Perdí 6 libras (aproximadamente 3 kg) en una semana cuando tuvo éxito. No podía comer, no era estrés, simplemente no conocía este sentimiento. Me estaba perdiendo a mí mismo”, sostuvo.

En otra entrevista con el diario Star New, la modelo comentó que cuando se mudó a Estados Unidos no tenía tiempo para comer: “Entonces, perdí demasiado peso. Toda la ropa que solía quedarme cuando vine por primera vez aquí, ahora es demasiado holgada”.