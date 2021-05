Actriz de Game of Thrones denunció a Marilyn Manson por abuso sexual

La actriz Esmé Bianco, reconocida principalmente por su actuación en Game of Thrones, interpuso una demanda contra el cantante Marilyn Manson por abuso sexual y tortura .

De acuerdo a los documentos que presentó la defensa de Bianco, el rockero habría abusado de ella entre 2009 y 2011.

Los primeros abusos se dieron desde que, según la actriz, Manson empezó a enviarle fotos de desnudos cuando la convocó para grabar el video de la canción ‘I Want to Kill you Like They Do in the Movies’, sin embargo, no había equipo de grabación y estaba únicamente el cantante.

Entre los actos denunciados se encuentran la violencia sexual sin consentimiento, latigazos, cortes y choques eléctricos.

El abogado de Manson alegó que las acusaciones son falsas y que responderán únicamente ante el juzgado.

Esta demanda se suma a la de la actriz Evan Rachel Wood , quien en febrero acusó al artista de haber abusado de ella.