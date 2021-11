Actriz española Isabel Torres se despide en sus redes sociales: "Me han dado dos meses de vida”

Un sentido y conmovedor vídeo publicó la actriz Isabel Torres, conocida por protagonizar la exitosa serie española Veneno, pues desde 2018 fue diagnosticada con cáncer de pulmón y hoy en día su estado de salud es muy delicado.

En la publicación que hizo en su cuenta de Instagram, la intérprete se despidió de sus seguidores y comunicó que la enfermedad había hecho metástasis en los huesos.

"Este es el último vídeo que voy a hacer por ahora. He estado muy malita y quería decirles un poco cómo estoy. He tenido un poco más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital, aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga", indicó la actriz en el video.

Además, Isabel Torres comunicó que los médicos le dijeron que le quedaban tan solo dos meses de vida.

“Me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si lo supero y si no lo supero, pues también. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así de caprichosa", reveló.

Agradeció a sus seguidores y les dio un mensaje de positivismo a pesar de la grave enfermedad.

"La vida es muy bonita y hay que vivirla (...) Vivir esta experiencia tan bonita llamada vida. Les doy un beso enorme, cuídense muchísimo y nos vemos pronto si Dios quiere. Y si no, nos vemos en el cielo”, expresó.

El video se hizo viral y provocó miles de comentarios de apoyo para la actriz de 52 años.

Vea el video aquí: