Actriz María Eugenia Penagos cuenta su calvario con los bancos en medio de crisis por la pandemia

La crisis económica derivada de la pandemia ha golpeado muchos sectores de la economía y el artístico no es la excepción. Es el caso de la legendaria actriz María Eugenia Penagos, que dirige el Teatro Bernardo Romero Lozano, en Bogotá.

Sin embargo, para tratar de responder a sus obligaciones, Penagos se ha visto tentada, como muchos ciudadanos, a endeudarse, pero con esto solo ha conseguido vivir un verdadero calvario por cuenta de los bancos.

“Los servicios públicos no te dan espera, el internet no te da espera, si no pagas simplemente te lo cortan, el impuesto predial, todo lo que te cobran, pues tienes que hacerlo o si no te cortan todo”, contó la actriz en entrevista con el programa La Red.

Ya mismo por @LaRedCaracol les contamos la historia de la actriz #MaríaEugeniaPenagos, porque en esta pandemia no la ha pasado bien en cuanto a sus finanzas, tanto que los bancos la llaman muy seguido a cobrarle deudas a tal punto que se siente acosada pic.twitter.com/tHVaSJlRCi — La Red Caracol (@LaRedCaracol) May 29, 2021

Aunque lleva más de un año sin trabajar en la actuación sobrevive de una pensión, pero como directora del Círculo Colombiano de Artistas (CICA) trata de ayudar a otros actores de edad que no tienen ingreso económico.

“Ha sido muy duro, una parte pues con mi propia familia decirle 'vea, ayúdenme', porque yo sé que hay que darles mercado a ciertas personas y con los empleados no se ha podido pagar, es decirles 'mire, estamos tratando, ustedes tienen las puertas abiertas, pero en este momento no tenemos cómo pagar’; sin embargo, hemos seguido trabajando, cada vez que hacemos una función, pues abonamos algo”, relató.

Y a esa situación se suma el acoso de los bancos, como ella lo describe; incluso durante el tiempo que estuvo enferma de COVID tuvo que lidiar con esas llamadas.

“Otra vez estaba también en mi casa, en ese momento yo creo que me despeluqué porque el señor empezó a decir que en 15 días vence su cuota, entonces esto es para recordarle. Yo perdí la cordura pensando en que una cuota que se me vencía 15 días después y yo estaba enferma, me estuvieran cobrando”, manifestó.

Por eso hace un llamado a las entidades financieras, ante el manejo de estas situaciones por la crisis que atraviesan muchas personas.

“Yo creo que hasta me da risa, porque, o trato de ser amable con la persona que llama o simplemente le digo, no, no, no, o no contestar y tratar en el chat del banco mandarles mensajes y decir que por favor adopten una actitud más respetuosa, menos coercitiva, menos amenazante, menos obligante en una situación como la que vivimos”, subrayó.

