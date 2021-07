Actriz Marta Liliana Ruiz revela que tiene cáncer y será sometida a una compleja cirugía

La actriz Marta Liliana Ruiz, oriunda de Santander, recordada por sus papeles en la televisión colombiana, reveló recientemente que padece cáncer. Ruiz habló con el programa La Red del Canal Caracol , donde dio detalles de una compleja cirugía a la que será sometida para retirarle el tumor.

“Tengo cáncer. Hace cinco años empecé a tener una lesión minúscula en la lengua, fui al médico, él me la retiró, me hizo una cirugía, se mandó a patología, el resultado era una leucoplasia. A los tres años volvió la lesión, volvimos a mandar a patología y era una segunda leucoplasia”, comentó.

Este tipo de lesiones pueden ser la señal de una enfermedad más grave como cáncer.

“El año pasado, durante la pandemia, yo me vi una laceración muy pequeña no en el mismo lugar donde eran las anteriores, sino debajo de la lengua y dije bueno esto se va a sanar y como era época de pandemia los cirujanos no trabajaban al 100 por ciento”, manifestó.

Sin embargo, en mayo de este año, Marta Liliana Ruiz tuvo que acudir nuevamente al médico y le fue confirmado el diagnóstico de cáncer bucal.

“Por fortuna es el tipo de cáncer menos agresivo”, aseguró.

La actriz explicó que en los primeros días de septiembre se le practicará una compleja cirugía para retirar el tumor, pero ese será solo el inicio de un largo proceso de recuperación.

“Este tumor ocupa más o menos una cuarta parte de la lengua y la manera de radicar el cáncer es sacarlo totalmente, incluyendo los bordes. Los bordes son un centímetro a cado lado de la lesión incluyendo hacia abajo”, indicó.

Luego tendrán que realizarle un implante, un proceso de cerca de 12 horas en el quirófano.

“Este implante lo van a sacar de mi brazo, van a tomar la arteria, van a tomar toda la parte vascular del brazo, la van a poner en la lengua. Va a ser una cirugía microscópica donde tienen que conectar cada uno de los vasitos, donde van a tener que poner la parte de mi brazo reemplazando la lengua. El médico dice que van a ser más o menos 12 horas”, explicó.

Marta Liliana Ruiz indicó que va a estar por varios días en cuidados intensivos “y luego comienza un proceso de adaptación a este implante porque no voy a poder comer, voy a estar alimentada al principio a través de una sonda nasogástrica”, agregó.

La actriz espera tener una exitosa recuperación, pues a sus 57 años no quiere que esta enfermedad signifique el fin de su carrera.

“Indiscutiblemente voy a tener una lesión en el habla, que yo espero con tenacidad con fuerza y con berraquera, que es la que debo tener en este momento, superarla, dedicarme a hacer toda la terapia porque yo no quiero que este sea el final de mi carrera. Yo soy una persona que se dedica a comunicar cosas y espero que un cáncer no sea el que me vaya a silenciar”, expresó.

Por eso pidió a sus seguidores apoyo y unirse a ella en oración para que supere este difícil momento de su vida.

“Yo de mi parte voy a someterme a este proceso doloroso que es difícil que para mí, va a hacer muy incómodo, pero que necesito que me ayuden con una oracioncita porque Dios es el que todo lo puede”, subrayó.

Vea aquí la entrevista completa con La Red: