Actriz opinó sobre relaciones como la de Alina Lozano y Jim Velásquez: "Terminas manteniéndolos"

Alina Lozano y Jim Velásquez se han pronunciado más de una vez para defenderse de las críticas que han lanzado en contra de su relación. El creador de contenido es 30 años menor que la actriz de 'Pedro, el escamoso'.



"Amigos, realmente estoy aburrida, jarta, de que digan que ando con un hombre que es más joven que yo solamente por extraerle su energía, para yo impregnarme de colágeno por todos lados y no, yo no necesito eso. Yo soy una mujer que produce su propio colágeno y su propia alegría en la vida, entonces, ya paren por favor de decir este tipo de cosas", afirmó en su momento Alina Lozano.

Al margen del compromiso entre Alina Lozano y Jim Velásquez, la actriz Sylvia Pasquel, quien dio vida a Nidia Estela De la Cueva Pérez en 'Yo amo a Juan Querendón', la versión mexicana de 'Pedro, el escamoso', entregó hace un tiempo su opinión respecto a que una mujer tenga una relación con un hombre más joven.

"Cuando hay una diferencia de 25 años, tanto así, a mí sí me parece que no es una relación que pueda prosperar porque normalmente esos muchachos lo que están buscando, más que una mujer o una amante, (es) una madre y también terminan siendo tus hijos, terminas manteniéndolos, así como si fueran tus hijos", expresó Sylvia Pasquel en Univisión .

Alina Lozano mostró el antes y el después de sus retoques

A propósito del mismo tema, como regalo de bodas, Jim Velásquez le pagó unas cirugías estéticas a Alina Lozano. La actriz compartió en sus redes sociales imágenes del antes y después de los procedimientos. Se puede observar que el rostro de la mujer de 54 años luce con menos manchas y arrugas.



Tras estos retoques, Alina Lozano realizó una transmisión en vivo y se defendió de las críticas que han lanzado en su contra. Hay quienes dicen que la actriz quiso "quitarse unos años de encima".

"Yo no quiero competir con nadie, me llamo Alina Lozano. Yo me quiero ver con mi edad, no quiero competir con la juventud, no me interesa. No me interesa ser una barbie, esto es ser algo para mí. A veces me da como rabia, si Jim quiere conseguirse a una mujer de su edad que lo haga, pero no me interesa dejar de ser de mi edad", expresó.

Además, la también escritora envió un contundente mensaje a los internautas que se dedican a lanzar pullas contra las mujeres que se practican cirugías estéticas: "Es un tema de dejar a la mujer desde la carencia. Todos creen que por estar con un hombre joven, él nos tiene que dar y no es así. Si estuviera con Jim o no, igual me hubiera hecho los cambios porque los hago por mí. Están mal. Las mujeres ya no lloramos, sino que facturamos".