Actriz Natalia Alcocer dice que su novio y suegra la rechazan porque dio a luz una niña y no un niño

Luego de anunciar el nacimiento de su hija, la actriz y presentadora mexicana Natalia Alcocer, quien participó en La Casa de Los Famosos, reveló que, supuestamente, su novio, padre de la bebé, y su suegra la han rechazado porque tuvo una niña en vez de un niño.

"Confío en que el papá de mi bebé sentirá un pronto amor sin importar su sexo, y que la familia respetará lo que como familia hemos formado. Es una tristeza sentir el desprecio por el sexo, sin importar que lo que sea será un bebé poderoso", señaló la actriz en sus historias de Instagram.

Su revelación causó sorpresa entre sus seguidores, pues tanto ella como Michael Cohn del Real, modelo y actor venezolano, habían compartido la misma publicación anunciando con alegría la llegada al mundo de su bebé.

“#BABYVIKING IS HERE ⚡️ llegaste el día indicado, atónitos estamos de que estés a nuestro lado. Y aunque de ti no mucho habíamos hablado, contigo en nuestras vidas completos estamos. Te amamos bebé welcome home ⚔️ toda tu familia siempre te protegerá”, se lee en la publicación.

Sin embargo, Natalia Alcocer estaría atravesando un difícil momento y señaló a su suegra de hacer comentarios despectivos.

"Basta al naturalizar que un bebé no cumple con las expectativas de otros. Me siento muy culpable porque no le di a mi suegra lo que quería, tuvo comentarios superdespectivos. A mí no me importaba el sexo, mientras estuviera sana", agregó.

Ante esta situación, ella decidió desahogarse: “Tengo poco de haber tenido a mi bebé y lamentablemente no la he pasado bien. La familia no me apoyó como yo esperaba, pero hemos sacado todo adelante”.

Aseguró además que “desde que nació me han castigado, no me contesta porque no salió del sexo que querían, cuando es algo que no está en nuestras manos".

Michael Cohn del Real no se ha pronunciado sobre el tema y mantiene en sus redes sociales las publicaciones dedicadas a Natalia y su bebé.

Los seguidores de la actriz le han manifestado su apoyo, enviándole mensajes de aliento.