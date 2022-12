Actriz que interpretó a Harley Quinn en Escuadrón Suicida reveló amenazas de muerte

“Ojalá alguien me hubiera explicado estas cosas antes. No estaría pasando por esto porque habría sabido en lo que me estaba metiendo”, dijo Margot Robbie.

Las declaraciones fueron concedidas a The Hollywood Reporter .

Publicidad

“Estás a punto de participar en una película basada en cómics, lo peor es lo gigantesco y aterrador que es. Tienes todo lo que aprendes en el camino, como cuando llegan amenazas de muerte. Lo mejor es tener un equipo de seguridad para que revise quién las envió, para ver si hay algún historial de violencia, necesitas saber si necesitarás seguridad para ir a eventos. Cada vez que haces una revisión de fondo, te cuesta 2.000 dólares. Tienes que tenerlo en cuenta cuando entres a esto”, declaró Robbie.

El hecho, dijo, la tomó por sorpresa y lo asumió, en cierta forma, como los gajes de su profesión.

“Es una carrera diferente. Necesitas un trabajo para solventar tu modo de vida. No puedes estar en el cine independiente por el resto de tu vida, esa película (Escuadrón Suicida) lo cambió todo y ahora necesitas poder pagar seguridad”, añadió.

Publicidad

El personaje de Robbie, Harlie Quinn, es una famosa antagonista de Batman. Se trata de una psiquiatra que se enamora del Joker y se termina convirtiendo en su secuaz.

Publicidad

Pese a las intimidaciones, al parecer proveniente de fanáticos inconformes, la actriz dijo que trabajaría en eventuales secuelas del DC Comics como Suicide Squad 2 y un posible spin-off de Harley Quinn.