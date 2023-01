Actriz se tomó sensual foto y su hijo la hizo viral al decir que le avergonzaba

En la imagen, que encendió las redes sociales, se ve a la mujer de 52 años con un vestido trasparente.

Se trata de Elizabeth Hurley, famosa por su interpretación del diablo en la película ‘Al diablo con el diablo’.

A través de Instagram compartió la fotografía:



Y fue la propia actriz británica quien confesó que estas fotos le provocaban cierta pena a su hijo.

“Está en la edad en que todo lo que hace su mamá es vergonzoso. Él no puede entender por qué no puedo taparme un poco más”, declaró Hurley.

Sin embargo, no parece ser nada grave, pues es su propio hijo, Damian, el encargado de tomarle muchas de estas fotografías.

De hecho, el pasado 13 de abril, Damian aseguró a Hello! que “estaba orgulloso de su mamá”.

No es la primera vez que Elizabeth causa revuelo con sus imágenes: