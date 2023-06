Actriz Shannen Doherty revela que el cáncer hizo metástasis en el cerebro

La actriz Shannen Doherty, recordada por su papel como Brenda Walsh en la exitosa serie de la década de 1990 ‘Beverlly Hills, 90210’, quien en 2020 había sido diagnosticada de nuevo con cáncer, reveló en las últimas horas que la enfermedad hizo metástasis en el cerebro.

“El 5 de enero, mi TAC mostró metástasis en mi cerebro. El 12 de enero se llevó a cabo mi primera sesión de radioterapia. Obviamente, estoy aterrada”, escribió la actriz en su publicación.

“Mi miedo es obvio. Soy extremadamente claustrofóbica y estaban pasando muchas cosas en mi vida. Soy afortunada porque tengo excelentes médicos. Pero ese miedo… la agitación, el momento de todo. Así es como puede verse el cáncer”, contó Shannen Doherty de 52 años.

La actriz fue diagnosticada con cáncer de mama en 2015 y luego de meses de tratamiento los síntomas desaparecieron para 2017; sin embargo, tres años después, en 2020, el cáncer apareció de nuevo.

“Mi cáncer ha vuelto y lo ha hecho en estado 4, uno de los más avanzados”, reveló en ese entonces durante el programa 'Good Morning America'.

A través de sus redes sociales, ha enviado varios mensajes creando conciencia sobre esta enfermedad. “Espero animar a la gente a hacerse mamografías, hacerse chequeos regulares, superar el miedo y enfrentar lo que sea que esté frente a ellos”, manifestó en octubre de 2021.

En el plano sentimental, según El País de España, este tampoco ha sido un año fácil para la actriz, pues el pasado mes de abril le solicitó el divorcio al fotógrafo Kurt Iswarienko, luego de 11 años de matrimonio.

“El divorcio es lo último que Shannen quería. Desgraciadamente, no le quedó otra opción”, dijo Leslie Sloane, representante de la artista.

Al parecer, Iswarienko le habría sido infiel a la actriz estadounidense.

Shannen Doherty también es productora y directora. Otras de las famosas producciones de las que hizo parte son ‘Charmed’, ‘La familia Ingalls’ y también actuó en películas como ‘Girls Just Want to Have Fun’ y ‘Heathers’.

De inmediato, su revelación despertó la solidaridad de sus seguidores quienes le envían mensajes de apoyo. “Tengo miedo por ti, pero también por mí porque tengo cáncer de mama, pero hasta ahora estoy bien. Es horrible ver que alguien tiene que pasar por todo esto. Solo quería llegar a través de mi pantalla y darte un abrazo. Eres valiente y fuerte”.