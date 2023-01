Actriz Valeria Duarte, víctima de abuso sexual, clama justicia

En el programa La Red, de Caracol Televisión, las actrices Valeria Duarte y Omeris Arrieta hicieron un duro relato del abuso sexual del que fue víctima la joven en el 2020.



Valeria Duarte, de 27 años, fue agredida sexualmente por un sujeto cercano a su círculo de amigos. Ocurrió durante un viaje a Manaure, Cesar, luego de que comentara que nunca había tenido relaciones sexuales.

“Él se pasó a mi cama y empezó a tocarme y yo me paralicé, me paralicé de temor, de miedo, de angustia, no era capaz de gritar, de empujarlo. Él empezó a tocarme, me manoseó toda. Por supuesto que fue sin mi consentimiento. Este señor, después de intentar muchas cosas - porque tocó mis partes íntimas, hizo lo que quiso conmigo - él finalmente, cuando no cumplió el objetivo mayor, se paró muy enojado y salió de la habitación”, narró Valeria Duarte.



Tras el abuso, cuyo señalado responsable es pareja de una amiga, la joven de 27 años tuvo episodios de ansiedad, depresión y ataques de pánico. Incluso, intentó quitarse la vida.

“Necesito que se haga justicia, porque alzar la voz es muy difícil. Es muy difícil exponerme de esta manera y contarle al mundo que soy víctima de abuso sexual es una cosa aterradora”, reconoció entre lágrimas Valeria Duarte.



Su mamá, la actriz Omeris Arrieta, también clama que haya una pronta respuesta de las autoridades, pues varias audiencias en contra del señalado se han aplazado.

“El proceso está a punto de vencer términos, eso quiere decir que él va a volver a la libertad por vencimiento de términos”, lamentó Valeria Duarte.

Esta fue la denuncia que Valeria Duarte realizó en redes sociales: