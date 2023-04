Actriz Yuly Ferreira perdió a bebé que venía en camino y lo anuncia con un conmovedor mensaje

La actriz Yuly Ferreira y su esposo Fabián Ríos están pasando por un duro momento. La bumanguesa recordada por sus papeles en ‘La Saga, negocio de familia’ y ‘Las Muñecas de la Mafia’ hizo una publicación en la que revela que perdió al bebé que venía en camino.

En un video resumió algunos de los momentos que vivió mientras la criatura estaba en su vientre. Al final de este habla con su hijo menor, quien le dice que su hermanito está “en el cielo, jugando con papito Dios”.

“En ocasiones ni las palabras pueden expresar lo que se siente en el corazón, el dolor es tan intenso que se siente no poder más, solo Dios sabe, y me pregunto y le pregunto: ¿por qué? ¿para qué? Me duele, pero también pregunto: ¿qué me faltó?, ¿qué no hice? Quisiera respuestas pero no hay, simplemente hay cosas que no tiene explicación, queremos controlarlo todo y pues así no funciona”, escribió Yuly Ferreira en el post.

A pesar del dolor de perder a su hijo, señaló estar “muy agradecida con Papá Dios porque me dio nuevamente la oportunidad hermosa de ser madre y llevar a mi bebé en mi vientre casi 10 semanas, que fueron fuertes, pero las disfruté con mi alma cuerpo y espíritu”.

“Estoy en el camino de seguir aprendiendo, de escuchar la voz de Dios y yo acepto la voluntad de mi padre y sé que su mano me guiará, confío en Él y descansaré en su poder”, agregó.

Al final, Yuly Ferreira hizo una reflexión muy espiritual para superar esta situación: “Quería compartirlo porque quiero que sepan que no estamos solos, sí duele y mucho, pero hay un tiempo para todo bajo el sol y sé que sí ponemos todo, todo en manos de Dios, Él tendrá el control. Y quién mejor que nuestro padre que sabe lo que necesitamos para cuidar de nosotros, para sanar. Mientras tanto, descansaré en su poder. Amén”.

