Acusan a Epa Colombia de copiar las keratinas y recipientes de Magic Hair

Epa Colombia y Yina Calderón han generado polémica en redes sociales tras una discusión que terminó en acusaciones. Estas involucran la empresa de keratinas de Daneidy y la marca de cuidado capilar Magic Hair.

La controversia inició desde que Yina criticó a Andrea Valdiri por cómo se veía su cuerpo pese a las cirugías que se ha hecho.

Epa Colombia salió en defensa de Valdiri y acusó a Yina de querer dañar su negocio.

"Le dijiste a tu hermana que sacara keratinas para dañar mi negocio. Como no pudiste, le dijiste a Magic Hair", dijo Daneidy en sus historias de Instagram.

Las declaraciones de Epa Colombia fueron el detonante para que Magic Hair se pronunciara y revelara varias conversaciones para desmentir lo dicho por ella.

De acuerdo con la propietaria de Magic Hair, al parecer hubo una estrecha amistad entre ella y Epa Colombia, pero algo provocó un distanciamiento.

“¿Por qué le dejé de hablar? Luego de ayudarle con TODO, formulaciones, máquinas, e información de TODO lo que sabía, se lo brindé sin egoísmo, incluso paré con mi negocio de las keratinas por la amistad que teníamos... Le di el contacto de mi proveedor de envases y ¿qué hizo?, sacó los MISMOS envases”, respondió Magic Hair.

Añadió: “todo cae por su propio peso. Esa máscara no le durará toda la vida y algún día mostrará la persona que en realidad es”.

Asimismo, la propietaria de la marca de maquillaje Trendy, Camila Orrego, decidió dar su punto de vista. La empresaria defendió a Magic Hair y comentó que antes admiraba a Epa Colombia.

“Yo era Epa fan, pero vi varias cosas en ella que me hicieron alejarme, y no voy a hablar mal de ella porque no la conozco. Por lo que veo en redes es que siempre es la víctima, siempre todo el mundo le quiere hacer daño, siempre la quieren robar (...) Uno no tiene que generar pesar”, sostuvo.

“Como empresaria colombiana conozco a Magic Hair desde hace años, cuando Epa ni siquiera era Epa y Magic Hair ya estaba en el mercado con productor capilares, así que porque tenga keratina todo el mundo le quiere copiar ¡No!”, concluyó Camila.

