Acusan a famoso productor de Hollywood de tres violaciones

Harvey Weinstein habría obligado a la actriz italiana Asia Argento y otras dos mujeres a sostener relaciones sexuales.

El productor niega las acusaciones, según un comunicado de su portavoz, Sallie Hofmeister, que circula entre la prensa estadounidense.

Las acusaciones aparecen como una muy dañina escalada en el escándalo que envuelve al productor ganador del Óscar, cuando las numerosas denuncias que condujeron a su despido de The Weinstein Company se habían limitado hasta ahora al acoso.

Ronan Farrow, cronista de The New Yorker, dedicó 10 meses a entrevistar a 13 mujeres que dijeron haber sido acosadas o agredidas por Weinstein.

El artículo menciona a otras actrices, entre ellas Rosanna Arquette y la francesa Emma de Caunes, que evocan incidentes en los que el productor intentó sin éxito tener relaciones sexuales con ellas.

Asimismo, la investigación se publicó mientras surgen nuevas acusaciones.

En un artículo de The New York Times -que la semana pasada destapó el escándalo- de este martes, Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow describen encuentros similares, durante los que rechazaron los muy insistentes avances de Weinstein, quien ahora es paria de Hollywood tras haber sido durante mucho tiempo uno de sus reyes.

Silencio por temor

Asia Argento, la hija de 42 años del director de películas de terror Dario Argento, dijo que Weinstein la forzó a tener sexo oral hace 20 años.

Declaró a la revista que había mantenido silencio hasta ahora por temor a que Weinstein la "aplastara", y agregó: "sé que ha aplastado a mucha gente antes".

Lucia Evans, un aspirante a actriz, dijo que conoció a Weinstein en la oficina de Miramax en Nueva York en 2004 y que la forzó a mantener sexo oral con él.

"Intenté irme, pero tal vez no lo hice con la suficiente fuerza. No quise patearlo ni emprender un combate".

Otra mujer, que pidió por temor no revelar su nombre, dijo a The New Yorker que Weinstein la citó en un hotel para una reunión.

Dijo que sintió "horror, incredulidad y vergüenza" y que pensó en acudir a la policía, pero a la postre pensó que sería un caso de su palabra contra la de él, que le preocupó que él contaría con un poderoso equipo legal de defensa, y que ella tenía mucho que perder.

Sallie Hofmeister, la portavoz del productor, dijo en su comunicado que "todas las acusaciones de relaciones sexuales no consentidas son refutadas por el señor Weinstein" quien "también confirmó que jamás hubo represalias contra las mujeres que rechazaron sus propuestas".

Politización

La excandidata demócrata a la Casa Blanca Hillary Clinton dijo este martes estar "impactada y horrorizada" por las revelaciones de abuso sexual del famoso productor de Hollywood, quien financió sus campañas electorales y las de otros demócratas durante años.

"Estoy impactada y horrorizada por las revelaciones sobre Harvey Weinstein", dijo Clinton, que consideró que "el comportamiento descrito por las mujeres" afectadas "no puede tolerarse. Su valor y el apoyo de los demás es crucial para acabar con este tipo de comportamientos", agregó en un comunicado difundido en Twitter por su portavoz.

El silencio de la demócrata, como el de Barack Obama, ha sido objeto de reproche por parte de la derecha estadounidense, que acusa a los demócratas de hipocresía frente a los abusos sexuales. Obama todavía no se ha manifestado al respecto.

Harvey Weinstein hacía donaciones al Partido Demócrata y a sus candidatos, y organizaba recepciones muy exclusivas que permitían recaudar fondos en beneficio de Hillary Clinton y Obama.