Adam Levine asegura que no fue infiel, pero sí que cruzó la línea: ¿a qué se refiere?

Una comprometedora declaración tiene contra las cuerdas a Adam Levine, cantante y líder de la agrupación Maroon 5. La modelo estadounidense Sumner Stroh aseguró, en un video publicado en su cuenta de TikTok, que sostuvo un romance con el artista , quien está casado con la también modelo Behati Prinsloo.

Las acusaciones de infidelidad por parte de Stroh fueron incluso más allá al afirmar que Adam Levine pretendía ponerle el nombre de ella al bebé que tendrá su esposa.

Mientras la pareja del artista ha guardado silencio, el cantante se pronunció en redes sociales asegurando que no fue infiel, aunque admite que cruzó la línea.

“Un montón de cosas se han dicho sobre mí y quiero aclararlas. Me faltó un buen criterio para hablar con alguien que no fuera mi esposa de cualquier forma coqueta. Yo no tuve una aventura. Sin embargo, crucé la línea durante un periodo lamentable en mi vida. En ciertas instancias se volvió inapropiado, lo abordé y he tomado medidas para remediar esto con mi familia”, manifestó.

Adam Levine y Prinsloo llevan juntos más de diez años y ocho de casados. Tienen dos hijos, Dusty Rose Levine y Gio Grace Levine, y actualmente esperan su tercer bebé.

“Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. No lo volveré a hacer. Asumo completa responsabilidad, superaremos eso y lo superaremos juntos”, concluyó.

Declaración de Adam Levine sobre rumores de infidelidad.