Adele bromeó sobre su figura e interpretó varios éxitos en su esperada reaparición

Adele, quien no pisaba los escenarios desde 2017, tuvo un regreso por alto como presentadora del programa estadounidense ‘Saturday night live’.

“He visto sus dudas de por qué no soy la artista invitada y hay varias razones: mi álbum no está terminado y también me da mucho miedo presentar y al mismo tiempo cantar, prefiero arreglarme el pelo (este es todo mío, por cierto) tomarme una copa de vino y ver qué pasa”, dijo la cantante.

Luego de aclarar que no cantaría su nuevo álbum, se refirió al segundo tema más comentado: su cambio de figura, casi 68 kilos de menos.

“Sé que me veo muy, muy diferente a la última vez que me vieron, pero la verdad es que por todas las restricciones de los vuelos y prohibiciones de viaje, tuve que viajar ligera y me tocó dejar una mitad y esta es la mitad que escogí para traer”, expresó en medio de aplausos y risas del público.

La última vez que la 15 veces ganadora del Grammy se presentó en este programa fue en 2008. Doce 12 años después, volvió a deslumbrar con sus éxitos, como ‘Someone like you’.

Sus presentaciones encendieron las redes sociales y los internautas no ahorran elogios para Adele, espontánea, radiante y con el talento, con el que inició su carrera hace 12 años, intacto.