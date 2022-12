Adele es nombrada la ‘Artista del Año’ por batir récords en ventas en 2015

Según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), Adele con su tercer álbum y el primero que edita en más de cuatro años, batió récords de ventas desde su primera semana, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña.

El primer tema de "25", la balada introspectiva "Hello", fue la primera canción que superó el millón de descargas en internet en sólo una semana en Estados Unidos. Aunque el disco no fue aún difundido en los sitios de música en streaming.

"25" fue "la sensación de 2015", comentó Frances Moore, directora ejecutiva de la IFPI. Lo que hizo Adele fue "simplemente fenomenal", dijo.

Para la elaboración de su ránking anual la IFPI tiene en cuenta las ventas en comercios, en línea y las descargas electrónicas, pero el grupo no brinda cifras precisas.

El segundo artista que más vendió en 2015 fue otro británico, Ed Sheeran, cuya carrera despegó en los últimos años gracias a su tema "Thinking Out Loud."

La joven estadounidense Taylor Swift, que había sido primera en 2014, se ubicó tercera del año pasado en esta clasificación simbólica.

Cuarto fue el canadiense Justin Bieber, tras la salida de su álbum "Purpose" en noviembre, y la banda británica One Direction se ubicó quinta.