Adele estrena en televisión 30 segundos de su esperado álbum

La cantante de pop, soul y blues estrenó en televisión 30 segundos de una canción que forma parte del que será su tercer álbum, un trabajo muy esperado, cuyo lanzamiento se viene retrasando desde hace dos años y que ahora se prevé salga al mercado el próximo mes.

Durante esos instantes, los telespectadores pudieron escuchar la voz de la artista cantando, acompañada de las letras sobre una pantalla en negro.

Ese hecho se ha convertido en noticia al haber pasado casi cinco años del lanzamiento del último trabajo de la artista, denominado "21".

Aunque no hay una fecha oficial para la publicación del nuevo disco de Adele, ni tampoco se ha hecho público el nombre de ese álbum, hay conjeturas de que estará al alcance de sus fans a finales de noviembre.

La BBC recoge parte de las letras de la que supuestamente será una de las canciones de ese tercer disco, que reza así: "Dicen que se supone que el tiempo te cura, pero yo no me he curado mucho...".

El canal público británico apunta también que entre los productores de ese nuevo trabajo figuran nombres conocidos de la industria como Brian Burton, más conocido como 'Danger Mouse', el sueco Max Martin y Ryan Tedder.

Un disco que hace dos años se barajaba la posibilidad de que se titulara "25", que era la edad que entonces tenía la cantante y a la que se suponía que había compuesto todos los temas de su nuevo trabajo.

Una suposición basada en el hecho de que sus dos primeros álbumes llevaban por título la edad que tenía cuando se publicaron: "19" (2008) y "21" (2011).

Este último -con títulos como "Rolling in the deep" o "Someone Like You"- se publicó en enero de 2011, vendió 4,6 millones de copias en el Reino Unido y llegó a los 25 millones a nivel mundial, permaneciendo durante dos años consecutivos como el disco más vendido.

Desde entonces, la cantante solo ha publicado un tema, el de ‘Skyfall’, para la película del mismo título de la saga de James Bond, por la que recibió el Óscar y el Globo de Oro a la mejor canción original.

Tras el éxito de "21", Adele Laurie Blue Adkins se centró más en su vida privada. En 2012 anunció que estaba esperando su primer hijo, junto al empresario Simon Konecki, que nacería en octubre de ese año.

Y en 2014, la cantante y su pareja ganaron una demanda contra Corbis Images UK por haber divulgado unas instantáneas del niño sin su consentimiento.