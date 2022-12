Adele lanza el video de su esperado álbum ‘25’

En el video, la cantante recuerda, con la misma voz potente y emotiva de su gran éxito internacional ‘Someone like you’, una relación amorosa que salió mal.

"Siento haberte roto el corazón / Pero no importa, claramente ya no te hace daño", dice la cantante de 27 años en el clip, rodado en el campo quebequés, en los alrededores de Montreal.

En una carta publicada en las redes sociales esta semana, Adele contó a sus fans que eligió el título ‘25’ porque su 25 cumpleaños supuso un punto de inflexión.

"Mi última grabación fue una grabación de ruptura, y si tuviera que etiquetar esta, diría que es una grabación de reconciliación", explicó la británica.

"Me estoy reconciliando conmigo misma. Reconciliándome por el tiempo perdido. Reconciliándome por cada cosa que hice y que nunca hice".

‘25’ será el tercer álbum de Adele. El anterior, ‘21’, que incluía los éxitos 'Someone like you' o 'Rolling in the deep', logró el premio Grammy a Mejor Álbum del Año y se mantuvo dos años seguidos como el más vendido en Estados Unidos.

En su país natal es, por el momento, el disco más vendido del siglo XXI.