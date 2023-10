Adele sorprendió luciendo bandera de Colombia en un concierto en Las Vegas

El pasado 29 de septiembre la cantante británica Adele dio un concierto en Las Vegas, Estados Unidos, en el que sorprendió luciendo una cinta y una bandera de Colombia. ¿Qué significado tiene esto?



Aunque los videos de Adele luciendo una bandera de Colombia han generado especulaciones de que la cantante daría un concierto en el país o una gira por Latinoamérica, lo cierto es que las imágenes tan solo prueban que en Las Vegas varios colombianos fueron a ver a la artista.

Lo que pasó en medio de su concierto en el Coliseo del Caesers Palace es que la cantante británica se dejó conmover por el público, por lo que se bajó del escenario y empezó a caminar entre el público, recibiendo algunos detalles.

Adele con la bandera de Colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/QRqvwhFsbb — Andres Felipe Arcos (@AndresFelipe) October 1, 2023

Llamó la atención que la gran mayoría de los detalles estaban relacionados con Colombia. Adele recibió peluches y una bandera colombiana, la cual se colocó en la espalda y lució con orgullo mientras caminaba entre el público.



When we were young era la canción que la artista interpretaba mientras caminaba luciendo una bandera de Colombia en su espalda y disfrutaba de compartir con su público en Las Vegas.

Pero eso no fue todo, cuando iba a regresar al escenario, la nacida en Tottenham, Londres, recibió una cinta con la bandera de Colombia en la que se leía su nombre. Adele permitió que el hombre le colocara la cinta y subió con ella al escenario para seguir cantando.

Los videos se hicieron virales en las redes sociales y emocionan a los fanáticos colombianos de la intérprete de Hello, Someone Like You o Rolling in the deep. Con esas imágenes de la cantante luciendo con orgullo la cinta tricolor, varios la han declarado en redes sociales como "la reina de Colombia".



"Esto amerita que venga a dar un Concierto", "Viva Colombia, viva Falcao", "Qué ganas de estar en un concierto de ella", "ella es una bacana", "qué momento tan surreal" y "Ella conquistó al país", se lee en varios comentarios de seguidores emocionados por las grabaciones.