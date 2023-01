Adiós a los duques de Sussex: Meghan Markle, Harry y su último mensaje

La pareja dejará de representar a la reina Isabel y no dependerá económicamente de la corona de Inglaterra. Vivirán en EE. UU.

El príncipe Harry de Inglaterra y su esposa, Meghan, ponen fin oficialmente este martes a sus funciones como miembros de la realeza británica, aunque ya iniciaron una controvertida nueva vida en Estados Unidos en plena pandemia mundial de coronavirus.

El presidente Donald Trump no tardó en subrayar que no pensaba financiar su protección. Y el diario británico The Times denunció en un editorial la indiferencia de la pareja ante la crisis que viven los británicos por el covid-19.

Harry, de 35 años, sexto en el orden sucesorio, y Meghan, de 38, dejarán el miércoles de ser miembros activos de la familia real, menos de tres meses después de que hicieran tambalearse los pilares de la institución al anunciar que querían abandonar sus obligaciones.

A partir de ahora no podrán utilizar sus títulos de altezas reales ni representar oficialmente a la reina.

Tras haber pasado un tiempo en Canadá, la pareja se mudó la semana pasada a California, donde la exactriz estadounidense tiene una buena agenda de contactos y donde vive su madre, Doria. Según el diario The Sun, el matrimonio se dio prisa en refugiarse en Los Ángeles antes de que cerraran las fronteras entre Canadá y Estados Unidos.

Los duques de Sussex afirmaron el lunes en Instagram que estaban esforzándose por "contribuir de la mejor manera" a la lucha contra la pandemia.

"Quizá ustedes ya no lo vean aquí, pero nuestras actividades continúan", afirmaron, al anunciar que dejaban de utilizar su cuenta oficial @sussexroyal, seguida por 11 millones de usuarios.

