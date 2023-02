Adiós a Luis Fernando Múnera: colegas y amigos se despiden de él

Aunque aún no se conocen detalles de las honras fúnebres del actor Luis Fernando Múnera, quien falleció a los 73 años, este jueves, 9 de febrero de 2023, son muchos los amigos y colegas que lo recuerdan.

La Asociación Colombiana de Actores despidió “con profunda tristeza” a su admirado compañero y envió un “afectuoso abrazo” a sus familiares y amigos.

Por su parte, la actriz Cristina Umaña dijo que tan pronto como se enteró de la noticia, fue a ver todas las escenas que grabaron juntos en ‘Cartas a Harrison’.

"Mi Luis Fer querido, me enteré de la noticia y me fui a ver todas nuestras escenas en #CartasAHarrison para recordarte. Me quedo con un hermoso recuerdo de trabajar contigo y del gran actor que siempre fuiste. Q.E.P.D ”, trinó Cristina Umaña.

Publicidad

Asimismo, Julio César Herrera también lamentó la partida de Luis Fernando Múnera y publicó en su cuenta de Twitter: “Se nos ha ido un compañero”.

El actor y director Julio Hernán Correal, quien coincidió con Luis Fernando Múnera en algunas producciones, aseguró que él le enseñó "para qué sirve la dignidad y que esa palabra sí existe".

Otros amigos y colegas también le rinden homenaje a este gran intérprete de la televisión y el cine colombiano recordando lindos momentos.

Publicidad

Legado de Luis Fernando Múnera

Nació en Bello, Antioquia, el 5 de abril de 1949, y desde niño se enamoró del mundo de la radio, al que ingresó desde muy joven en emisoras como La Voz de Antioquia y Todelar.

La radio lo llevó a vivir a Cali y allí conoció el TEC, la escuela de teatro del maestro Enrique Buenaventura, donde se conectó con la actuación.

Buscando nuevas oportunidades viajó a Bogotá y logró sus primeros personajes en el programa Dialogando; desde ese momento demostró su calidad como actor y se convirtió en uno de los artistas más respetados de la televisión colombiana.

A lo largo de su carrera, Luis Fernando Múnera participó en más de 40 producciones, como ‘El Bogotazo’ y ‘La Estrategia del Caracol’, cinta dirigida por Sergio Cabrera.

Publicidad

Grabó 17 películas de cine, entre ellas, ‘Águilas no cazan moscas’, ‘Paraiso Travel’ y ‘El Paseo 1", dirigida por Harold Trompetero y con la producción de Dago García. Su voz de ‘Cristo’ en don Camilo será inolvidable, como también su personaje de Juan Pacheco en ‘Pedro, el escamoso’, producción del Canal Caracol.

Desde el 2020 se alejó del cine y la televisión, dedicándose a trabajar en talleres de locución y con productos naturistas.