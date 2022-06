Adiós a Martha Bossio, la libretista que creó una nueva narrativa en la televisión colombiana

Las escenas de humor y sátira, acompañadas por espacios de musicalización, marcaron la diferencia en las novelas colombianas durante los años 80 en el país y América Latina. Su creadora: Martha Bossio, la libretista y escritora que se adelantó a una época.

“Esa comedia, la presencia del humor negro en el melodrama y eso hace muy diferente al melodrama colombiano, al melodrama venezolano y mexicano”, afirmó Nicolás Martínez Bossio, escritor e hijo de Martha Bossio.

Dago García, libretista y productor, recordó que “esa combinación de humor y melodrama fue la que años después les abrió a los colombianos las puertas del mercado internacional”.

La fórmula de Martha Bossio fue un éxito. Ver historias como ‘San Tropel’ o ‘Gallito Ramírez’ se convirtió en el plan favorito de muchas familias y en modelo para las nuevas generaciones de guionistas.

“Con ese toque ligero, con ese toque gracioso, irónico, juguetón de las telenovelas. No fui su alumno, no tuve la fortuna, pero eso no quiere decir que no sea deudor de ese camino que ella abrió y que cambio para siempre nuestra televisión”, enfatizó Dago García.

Varias de sus novelas fueron adaptaciones de obras literarias, que magistralmente llevó a la pantalla chica con su pluma exquisita.

Martha Bossio dedicó sus últimos años a luchar por los derechos de autor de escritores audiovisuales y a transmitir su gran conocimiento a una camada de dramaturgos, que hoy recuerdan su generosidad.

“Ella lo hizo con el compromiso de que sus alumnos, de que las generaciones posteriores, pudieran recibir este recaudo tan importante que es el derecho de autor”, explica Alexandra Cardona Restrepo, presidenta de la Red Colombiana de Escritores Audiovisuales.

Martha, gracias por tu invaluable aporte a la televisión colombiana. Descansa en paz.