Adiós a Polinardo La Ley: influenciadores rinden homenaje a su amigo

La repentina muerte del influenciador Polinardo La Ley ha golpeado el mundo de las redes sociales y varios de sus amigos, que colaboraron con él en los videos que compartió en Instagram, le dedicaron mensajes de gratitud y recordaron con alegría su legado.

Fue @laa.abuela, la última persona con la que hizo un reel para su cuenta de Instagram, la que confirmó el fallecimiento de Alejandro.

Ella y otros influenciadores viajaron a Medellín para acompañar a Polinardo La Ley a su última morada.

“Un amigo nunca se va, vive por siempre en nuestros corazones. Fuiste un verdadero amigo, ¿sabes por qué lo sé? Porque eres capaz de tocar mi corazón aunque ya no estés”, posteó @juandanaranjo.

“Nos enseñó a grabar con amor y a creer más en nosotros”, expresó @estrato_cerooficial en un video en el que destacó las cualidades de Polinardo La Ley.

Yina Calderón compartió una foto que se tomó junto al influenciador en diciembre pasado y dijo que no podía “creer que te me hayas ido 😭😭😭, aún sigo sin superar que ya no estás”.

“Solo quedan recuerdos mi hermano 🥺💔”, posteó @turii19.

@davidriascos19 también dedicó dos mensajes a su amigo Polinardo La Ley.

“Que chimba de momentos los que pudimos disfrutar, gracias por todo. Fuiste un gran amigo y una ¡GRAN PERSONA! Descansa en paz mi hermanito”, le dedicó @santiago.arroyave.