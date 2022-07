'Adiós escenarios': la canción con la que Alci Acosta anuncia su retiro de la música

El artista de bolero Alci Acosta lanzó un nuevo sencillo titulado 'Adiós escenarios', con el que planea dar un cierre digno a su carrera musical. La decisión del cantante de 83 años tiene conmocionados a sus fanáticos.

Famoso por canciones como 'La copa rota', 'No renunciaré' y 'El contragolpe', Alci Acosta dedicó esta nueva letra a todos sus seguidores. "Adiós, me voy de los escenarios, ya son muchos calendarios, un descanso quiero yo. Adiós, quiero una vida tranquila, no está mi esposa querida , sentimiento tengo yo".

Publicidad

"A ustedes que viven sus emociones, aquí dejo mis canciones y también dejo mi voz", le dice el artista a sus fans. Y es que la noticia de su retiro de la industria musical la confirmó el mismo artista en el programa 'Contrarreloj'. “Este disco viene incluido en un trabajo de tour de despedida, porque desafortunadamente este año estoy en plan de despedirme de mis actividades artísticas”.

Algunas frases que resaltan en este sencillo de despedida son las siguientes: "Adiós, yo quiero que me recuerden impecable como siempre, pues mi voz ya se quebró. Gracias, mi querido público. Todo tiene su comienzo y todo tiene su final. Llegó la hora de decir adiós".

Alci Acosta también informó en el medio citado que, en el marco de su gira de despedida, el próximo 20 de julio estará en Ecuador. Se espera que muy pronto se conozcan las presentaciones que el artista tendrá en Colombia.