Adonis, hijo del cantante Drake, ya lanzó su primera canción

De tal palo tal astilla: esta frase le cae de perlas al cantante Drake, pues su hijo Adonis, de tan solo 6 años, se lanzó al ruedo musical con su primera canción, titulada 'My man freestyle'.



En tan solo 20 horas, la canción del pequeño Adonis se posicionó como una de las más escuchadas en la plataforma YouTube, alcanzando casi 500.000 reproducciones.

Hace pocos días, el cantante Drake fue noticia, pues anunció que se retiraba temporalmente de la industria musical a causa de una enfermedad gastrointestinal que ha socavado gravemente su salud.

A través de su programa radial SiriusMX Table for one, el rapero les comunicó a sus fanáticos que ha “estado teniendo los problemas más locos con mi estómago durante años”.



Drake no especificó por cuánto tiempo se tomará este receso; sin embargo, apuntó que podría tratarse de un año.

"Durante años he tenido los problemas más locos con mi estómago, y no exagero. Tengo que hacer cosas por otras personas a las que les hice promesas, así que probablemente no haga música por un tiempo, voy a ser realista con ustedes", indicó.

El cantante destacó que lo más importante por ahora es su estado de salud y que le dará prioridad a otros aspectos de su vida."Necesito estar bien, tengo muchas otras cosas en las que me encantaría centrarme", dijo.