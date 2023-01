Adrián Sánchez, Cicatriz en El Bronx, cuenta por qué casi pierde este papel

Una alergia en la piel lo mandó a urgencias y ahí pensó que todo se había acabado. El actor, además, da un adelanto sobre qué pasará con su personaje en la serie.

“Duré un tiempo pensando que no iba a hacer a Cicatriz porque tengo un problema alérgico en la piel. Me pusieron un material que hizo alergia, fui al médico, pare en urgencias y dije: ‘no hago el personaje de Cicatriz’. La productora me dice la única posibilidad es que te pongamos un material antialérgico y si reaccionas bien, quedas”, dice Adrían Sánchez.

Ahora su personaje es uno de los más importantes en la serie.

Por eso, cuando llega el momento de mirar hacia atrás, a su carrera actoral, Adrián dice que ha aprendido de dos grandes actores.

“Julio Sánchez Coccaro y Variel Sánchez. No porque sean mi familia, porque los he visto trabajar, he trabajado con ellos y son grandes profesionales”, afirma.

